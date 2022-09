Steinhoff: czeka nas bardzo trudna zima

Embargo na rosyjski węgiel. "Polska wprowadziła je z dnia na dzień"

Zaznaczył, że "nikt nie kwestionuje potrzeby wprowadzenia embarga na import nośników energii z Federacji Rosyjskiej, to jest poza dyskusją". - Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej wprowadziła je z dnia na dzień. Pozostałe państwa wprowadziły embargo z poślizgiem dość dużym, bo 15 sierpnia zablokowano wwóz rosyjskiego węgla. My natomiast zrobiliśmy z dnia na dzień, wystawiając polskich przedsiębiorców, mówiąc językiem kolokwialnym - stwierdził gość TVN24.

"Jest pole manewru dla rządu"

- Rząd powinien przyjąć rozwiązania, które ograniczyłyby ten wzrost cen energii elektrycznej. On wynika z bardzo wysokich cen gazu. Ceny węgla nie zostały zwiększone, tak przynajmniej mówią górnicy, że węgiel jest dostarczany do polskich elektrowni po cenach negocjowanych dużo wcześniej. One odbiegają od cen światowych czy europejskich. Mamy natomiast do czynienia z cenotwórstwem łomnym. Ono jest oparte na najwyższych kosztach produkcji energii elektrycznej, a to jest energia elektryczna produkowana z gazu - mówił.