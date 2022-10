Dystrybucja węgla przez samorządy. Posłowie zdecydowali

Węgiel dystrybuowany przez samorządy. Decyzja Sejmu

Sejm przyjął też poprawki rozstrzygające o sposobie ubiegania się o rekompensaty w sytuacji, w której podmiot wprowadzający do węgiel jest jednocześnie tzw. innym podmiotem samodzielnie sprzedającym węgiel dla gospodarstw domowych na terenie gminy. Posłowie zgodzili się też na to, by prowadzenie przez gminę sprzedaży węgla za pośrednictwem innych podmiotów nie wymagało zmian ich statutów oraz innych dokumentów powołujących podmioty lub regulaminów organizacyjnych. Sejm opowiedział się też za propozycją Senatu uchylenia przepisu wskazującego, w jakim zakresie materię związaną zakupem preferencyjnym węgla można regulować uchwałą gminy. Senatorowie uznali, że rada gminy powinna mieć swobodę regulacji w takim zakresie, w jakim dane kwestie nie znalazły się w ustawie. Przyjęto też poprawkę Senatu regulującą sytuację gospodarstw domowych, które znajdują się pod jednym adresem w odrębnych lokalach, jednak nie mają odrębnych adresów zamieszkania. Posłowie opowiedzieli się też za poprawką Senatu zmierzającą do tego, by dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy, wójt, burmistrz, albo prezydent miasta mógł wprowadzać niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. Sejm przyjął również poprawkę stanowiącą, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis ustawy o dodatku węglowym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Ustawa przewiduje, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.