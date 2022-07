"Żyjemy w przekonaniu, że węgla mamy na dwieście lat. Nagle okazuje się, że nie starcza go na najbliższą zimę"

- Mamy bardzo duży problem. W zasadzie do tej pory było tak, że około 15-20 procent naszego krajowego zużycia sprowadzaliśmy z zagranicy, głównie z Rosji. Węgla na świecie jest ogólnie bardzo dużo, wydobywa się go 5 do 7 miliardów ton. Oczywiście nie każdy węgiel nadaje się do spalania w danym piecu, czy kotle. Co do zasady węgiel jest i wszystko zależy od sprowadzenia tego węgla do Polski. To jest oczywiste, że kopalnie nie są w stanie w krótkim czasie, czyli w kilka miesięcy, to trwa lata, zwiększyć wydobycia - mówiła Joanna Maćkowiak-Pandera.