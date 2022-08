Ekspert o "horrendalnie wysokiej" cenie węgla. "Rynek spodziewa się recesji"

- Myślę, że wszyscy w Polsce zastanawiamy się, co jeszcze przyniesie kryzys energetyczny, który wynika głównie z tego, co robi Władimir Putin i rosyjski Gazprom . Bo rekordowa cena gazu przekłada się na rekordową cenę energii , ale też na rekordową cenę węgla oraz problemy z dostępnością tych surowców i możliwe problemy z dostępnością energii - komentował Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

W ocenie Jakóbika "mogą pojawić się problemy z dostępnością węgla na cele grzewcze punktowo, w miejscach, gdzie logistyka zawiedzie, ponieważ węgiel na rynku jest, on turbodrogi i uda się go kupić, ale potem trzeba go przecisnąć przez porty i przez koleje".

- Nieprzypadkowo nasz rząd rozmawia o dostawach na przykład przez Łotwę , będzie być może rozmawiał o dostawach przez Niemcy, czy nawet Holandię. To jest wielkie wyzwanie logistyczne, żeby ten węgiel sprowadzić. Zrezygnowaliśmy z bardzo popularnego węgla rosyjskiego, który był tani, łatwo dostępny, tak jak do niedawna gaz rosyjski i skokowo przestawiamy się na paliwa z innych kierunków, nawet z Tanzanii w Afryce - zauważył gość programu "Wstajesz i weekend" w TVN24.

Ile będzie kosztował węgiel?

- Cały czas mamy wzrost cen węgla, on został zmoderowany właśnie przez to, że rynek spodziewa się recesji. Od połowy czerwca jest sygnał z Banku Światowego, że idzie recesja globalna i od tego momentu widać, że surowce nieco tanieją, ale awantury Władimira Putina windują ceny węgla - tłumaczył.

Jak wskazał, rosyjski szantaż energetyczny winduje ceny węgla do 360 dolarów za tonę, czyli - przy obecnym kursie - równowartość ponad 1700 zł. - Do tego dochodzą marże, trzy tysiące (zł za tonę - red.) to jest niewysoka cena w perspektywie tego, co może się dziać za jakiś czas - powiedział Jakóbik.