Były prezes PKP o transporcie węgla. "Przekonamy się, czy węglarki będą"

We wtorek na antenie TVN24 Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert mówił o problemie , który "funkcjonuje od zeszłego roku, tylko nikt o nim nie mówił głośno". - To jest problem kolei, nie ma nawet w odpowiedniej liczbie węglarek, które mogłyby przewieźć węgiel. Ten problem sygnalizowały spółki ciepłownicze w zeszłym roku - mówił. Jak podkreślił, "PKP Cargo parę lat temu sprzedało pokaźną liczbę swoich węglarek, gdyż węgiel miał odejść do lamusa, już nie mieliśmy palić węglem".

"Przekonamy się, czy węglarki będą"

Wyjaśnił, że do 2015 roku kierował pracami zarządu PKP i przypomniał, że "w 2015 roku PKP Cargo kupiło czeską spółkę AWT". - W skład tej czeskiej spółki wchodziły aktywa - 4,5 tysiąca węglarek. To było siedem lat temu. W międzyczasie, pojawiła się w poprzednich latach i miesiącach informacja, że PKP pozbywa się węglarek, sprzedaje węglarki. Jaki jest stan obecnych węglarek? Nie wiem - mówił były prezes PKP.

"To są skutki zarządzania"

Wyjaśnił, że w 2015 roku akcje spółki kosztowały 90 złotych, a "dziś jedna akcja kosztuje 11 złotych". Co się stało? - To jest wielkie pytanie. Pytam na przykład, co się stało z tymi węglarkami, które pomogłyby z pewnością rozwozić węgiel w sytuacji, w której potrzebujemy. To są skutki zarządzania przez siedem lat spółką PKP Cargo - powiedział były prezes PKP.