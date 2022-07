Węglowy problem, o którym nikt nie mówi głośno. "Funkcjonuje od zeszłego roku"

Maksymalna cena za jedną tonę węgla została ustalona w na poziomie nie większym niż 996,60 zł. To cena maksymalna, co oznacza, że oferowany konsumentom węgiel może być tańszy. Przepisy zakładają, że członkowie gospodarstwa domowego będą mogli kupić maksymalnie 3 tony węgla w tej cenie.

Węgiel. Ekspert o rozwiązaniach rządzących

Marszałkowski zwrócił uwagę, że to rozwiązanie "nie działa". - Ustawa nie weszła jeszcze w życie formalnie, ale w zasadzie już odeszła do lamusa - mówił.

Jak wyjaśnił, problem z ustawą polega na tym, że "ustalono cenę maksymalną razem z dopłatą maksymalną do tony węgla". - Ta dopłata wynosiła 1073 złotych dla importera. Jeżeli importer teraz sprowadza węgiel z Rotterdamu, bo to jest główna giełda, i sprowadza ten węgiel za ponad dwa tysiące złotych, nie mówiąc o kosztach transportu, przechowywania tego węgla w portach, składach, to nagle okazuje się, że nikomu się to nie opłaca, bo oznacza to dopłacanie do biznesu - tłumaczył.