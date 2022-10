KPRM: aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny - wskazała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Gmina ma prowadzić dystrybucję węgla między innymi przez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki czy umowę ze składem węgla.

"Mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny"

Jak podała KPRM, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. "Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców tylko 1 tys. zł" - wskazała KPRM.

"Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu" - wskazano. Jak dodano, cena węgla sprzedawanego przez samorządy "będzie bardzo atrakcyjna". Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.