Weekendowe utrudnienia dla klientów czterech banków

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, problemy z aktywacją i czasowym zablokowaniem kart. To tylko niektóre problemy, które mogą mieć w ten weekend klienci kilku banków.

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi od godziny 22.00 dnia 27 czerwca (sobota) do 4.30 dnia 28 czerwca (niedziela) wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej i mobilnej. W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym - poinformował bank.

Od 27 czerwca (sobota) od 22.00 do 28 czerwca (niedziela) do 04.30 wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej i mobilnej - czytamy w komunikacie.