Z kraju Ważna zmiana dla osób z niepełnosprawnościami. Jest podpis prezydenta Oprac. Natalia Kieszek |

Pół roku prac w podkomisji i efektów brak. Środowisko osób z niepełnosprawnościami czuje się zawiedzione Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O podpisie pod ustawą w sprawie asystencji osobistej poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Nowe rozwiązanie wejdzie w życie w 2028 roku. Asystencję osobistą zorganizuje powiat. Będzie mógł to zrobić samodzielnie lub powierzyć to zadanie na przykład organizacji pozarządowej.

W dniu 17 listopada 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał: ⁰

✔️Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (numer druku sejmowego 316). https://t.co/VvY5BIlGdj pic.twitter.com/vSBnBhv09D — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 17, 2026 Rozwiń

Systemowy dostęp do asystencji osobistej

Z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 r. również młodzież od 13. roku życia.

Osobom dorosłym asystencja przysługuje w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie, a dzieciom od 13 lat do ukończenia 18. roku życia - od 20 do 80 godzin miesięcznie.

W ustawie zaznaczono jednocześnie, że w 2028 roku maksymalna miesięczna liczba godzin asystencji dla osób dorosłych wyniesie 200 godzin, a w 2029 roku - 220 godzin.

Godziny asystencji, które nie zostały wykorzystane w danym miesiącu, będą mogły być przeniesione na kolejne. Suma niewykorzystanych godzin możliwych do wykorzystania w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego nie będzie mogła każdorazowo przekroczyć dwukrotności przyznanej miesięcznej liczby godzin asystencji.

Prawo do asystencji osobistej przyzna zespół w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustaleń dwóch członków tego zespołu. Pod uwagę brany będzie m.in. formularz samooceny, wywiad bezpośredni z osobą z niepełnosprawnością i wynik oceny poziomu potrzeby wsparcia.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wybrać asystenta lub zwrócić się z wnioskiem o przedstawienie kandydatów. Realizator asystencji (samorząd lub organizacja pozarządowa) w ciągu 30 dni kalendarzowych powinien przedstawić co najmniej dwóch kandydatów na asystenta, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

Osoba, która nabyła prawo do asystencji osobistej przed ukończeniem 65. roku życia, zachowa prawo do korzystania z niej po ukończeniu tego wieku do upływu okresu, na który została wydana decyzja o przyznaniu wsparcia.

Realizator będzie zobowiązany zapewnić taką liczbę asystentów osobistych, jaka jest niezbędna do prawidłowego świadczenia tego wsparcia, zgodnie z potrzebami określonymi w decyzji przyznającej prawo do asystencji.

Asystent ma pomagać w czynnościach codziennych, takich jak poruszanie się, zakupy, wyjście do pracy, szkoły czy lekarza, a po odpowiednim przeszkoleniu także w niektórych czynnościach medycznych.

Stawki dla asystentów osoby z niepełnosprawnością

Wynagrodzenie asystentów wyniesie od 49 do 55 złotych brutto za godzinę pracy, zależnie od zakresu potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła zdecydować o waloryzacji stawek.

Asystent będzie mógł pracować w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie, z uwzględnieniem łącznej liczby godzin asystencji osobistej świadczonej na rzecz wszystkich osób. Usługa będzie świadczona na podstawie kontraktu z asystentem.

Według szacunków resortu rodziny z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami.

Na etapie prac sejmowych rozpatrywane były trzy projekty w tej sprawie - prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt przewodni uznano propozycję rządową, która powstała w biurze ówczesnego pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasza Krasonia.

Obecnie asystencja osobista realizowana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach czasowych programów dla samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.