Wątpliwości wokół polskiej kryptogiełdy. W tle pranie pieniędzy i zaginięcie prezesa

Kryptowaluty są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny
Michał Fuja o aferze wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto
To tam prano pieniądze i ukrywano nielegalne interesy - mówił dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja o aferze wokół giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Jego zdaniem obecne wydarzenia to jedynie wierzchołek góry lodowej, a sprawa ma nie tylko wymiar kryminalny, ale również polityczny.

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała, że zbada doniesienia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu giełdy kryptowalut Zondacrypto. Premier Donald Tusk ujawniał ustalenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące wpłat prezesa Zondacrypto Przemysława Krala na rzecz fundacji związanych z politykami Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem. Premier podkreślił, że część środków miała trafić między innymi do fundacji Instytut Polski Suwerennej oraz Dobry Rząd, a sama giełda była sponsorem konferencji CPAC, w której uczestniczyli czołowi politycy prawicy.

W tle afery toczy się również spór o regulacje rynku kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki już dwukrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

KRYPTO W POLSCE. WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ >>>

"To tam prano pieniądze"

Do sprawy odniósł się na antenie TVN24 dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja, który przypomniał, że giełda ta wcześniej działała pod nazwą BitBay, a jej działalność już wtedy budziła wątpliwości.

Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać

Michał Fuja

- Badaliśmy wówczas grupy przestępcze, które działały wokół tej giełdy. To tam prano pieniądze i ukrywano nielegalne interesy - mówił Fuja. Dziennikarz przypomniał również, że po emisji pierwszego reportażu cztery lata temu zaginął założyciel i ówczesny prezes giełdy Sylwester Suszek. - Do dziś nie wiemy, co się z nim stało - dodał.

Niejasna struktura właścicielska

Jak podkreślił Fuja, mimo rebrandingu i zmiany nazwy, giełda wciąż nie działa w przejrzysty sposób.

- Nadal nie wiemy, kto jest jej właścicielem. Choć zapewnia się nas, że to jawne informacje, w praktyce trafiamy w ślepe zaułki. Obecny prezes giełdy był wcześniej prawnikiem Sylwestra Suszka, więc trudno uznać go za faktycznego właściciela - wyjaśnił dziennikarz.

"Przypadek? Nie sądzę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premiera"Przypadek? Nie sądzę"

Jan Kunert

Według ustaleń "Superwizjera", środki, za które powstała pierwotna giełda BitBay, mogły pochodzić z przestępstw podatkowych.

- W aktach różnych spraw karnych natrafialiśmy na zeznania skruszonych przestępców, którzy opowiadali, że szefowie grup VAT-owskich inwestowali zarobione w ten sposób pieniądze właśnie w tę giełdę - mówił Fuja.

Jak dodał, Sylwester Suszek był osobą dobrze znającą rynek kryptowalut, ale potrzebował inwestorów. - To byli ludzie powiązani z przestępstwami VAT-owskimi na paliwach i granulatach - tłumaczył.

Problemy klientów i brak reakcji spółki

Dziennikarz zaznaczył, że w ostatnim czasie klienci giełdy mają duże problemy z wypłatą środków, a sama spółka długo nie reagowała na te sygnały.

- Dopiero po serii publikacji w mediach - w 'Gazecie Wyborczej', Wirtualnej Polsce i po analizie grupy Recovery - pojawiło się oświadczenie prezesa giełdy. Zapewniał on, że środki są bezpieczne, ale nie wskazał, gdzie się znajdują - mówił Fuja.

Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych

Jan Kunert, Piotr Szostak

Fuja odniósł się również do informacji o spółce Expo Fair Service House, o której wspominał premier w swoim oświadczeniu.

- Znam tę spółkę, bo to w niej obecny prezes giełdy zabezpieczał majątek Sylwestra Suszka - stwierdził dziennikarz.

Jak wyjaśnił, z korespondencji, do której dotarli dziennikarze, wynika, że prawnik Suszka przenosił jego samochody i nieruchomości właśnie do tej spółki. - Po zaginięciu Suszka te dobra zniknęły, a nieruchomości sprzedano - dodał.

Polityczne wątki i brak regulacji

Zdaniem Michała Fui problem ma również wymiar systemowy. W Polsce wciąż brakuje skutecznych regulacji chroniących klientów giełd kryptowalutowych. - Takie podmioty jak Zonda nie podlegają obecnie polskim regulatorom. Co gorsza nie mamy pewności, kto działa w ich interesie - podkreślił.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w sieci kasowane są wpisy polityków i prawników, którzy wcześniej promowali giełdę Zonda. - Okazuje się, że niektóre z tych działań mogły być inspirowane lub opłacane przez giełdę - powiedział.

Czasy kryptocinkciarzy się kończą?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czasy kryptocinkciarzy się kończą?

Piotr Szostak

Według Fui, internauci dokumentują te wpisy, by zabezpieczyć dowody. - Mam nadzieję, że to pomoże w śledztwie - dodał.

Na zakończenie dziennikarz wyraził nadzieję, że obecne wydarzenia przyczynią się również do postępu w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.

- Ta afera sprawia, że do organów ścigania zgłasza się coraz więcej osób z nowymi informacjami. Być może to pozwoli nam pójść w tej sprawie krok dalej - podsumował Fuja. Jak zaznaczył, przez ostatnie cztery lata w śledztwie dotyczącym zaginięcia prezesa giełdy nie wydarzyło się nic nowego.

Zobacz także:
kryptowaluty
Doniesienia w sprawie giełdy kryptowalut. Żurek: coś tu śmierdzi
Z kraju
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
Ze świata
Donald Trump
Trump ma nowy plan. "To sposób na zabezpieczenie cieśniny"
Ze świata
haker shutterstock_2514086981
Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
Tech
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
Ze świata
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
Rynki
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
TVN24
Donald Trump
Trump grozi cłami "ze skutkiem natychmiastowym"
Ze świata
shutterstock_1709019151
Duży wzrost cen mieszkań w kilku miastach Polski
Nieruchomości
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"
Moto
kryptowaluty shutterstock_2537960569
Estoński regulator o problemach Zondacrypto
Jan Kunert
Kryptowaluty
Tusk o powiązaniach giełdy kryptowalut. Ujawnił informacje ABW
Z kraju
Donald Tusk
Premier: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Moto
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw. Nowe stawki
Moto
Minister edukacji Szwecji chce zakazać TikToka
Kolejny miliard na centrum danych. TikTok inwestuje w Finlandii
Tech
warszawa shutterstock_2293177159
Zmiany kadrowe w państwowych spółkach. Tak dużej rotacji nie było od roku
Dla pracownika
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Zwrot w sprawie Iranu. Gaz mocno w dół
Rynki
shutterstock_2044480022
Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
USA "pomogą rozładować ruch". Zapowiedź w sprawie cieśniny
Ze świata
złotówka shutterstock_1189131880
Złoty reaguje na zawieszenie broni
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa
Rynki
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle kosztują
Z kraju
Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie
"Sprawiedliwość polega na tym, że Rosja nie przestanie być karana"
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Kryzys gorszy "niż te z lat 1973, 1979 i 2022 razem wzięte"
Ze świata
giełda
Szef wielkiego banku ostrzega. Tak wojna z Iranem może uderzyć w gospodarkę
Ze świata
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
Ze świata
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
Tech
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
Tech
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze do Tuska w sprawie Mercosur. Kosiniak-Kamysz: znowu spóźniony
Z kraju

