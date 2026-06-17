Z kraju Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy. Rekordowy wynik WIG Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk o zagranicznych inwestycjach w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę na zamknięciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie indeks WIG osiągnął poziom 140289,33 pkt.

WIG powyżej 140 tysięcy punktów

"Inwestycje, wzrosty, rekordy. WIG po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 tys. punktów, rosnąc od początku roku o prawie 20 proc." - napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Inwestycje, wzrosty, rekordy. 🇵🇱 WIG po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 140 tys. punktów, rosnąc od początku roku o prawie 20%.



Polska gospodarka pokazuje siłę. Wczoraj z @donaldtusk przedstawiliśmy kolejnych pięć programów, wspierających dalsze inwestycje. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) June 17, 2026 Rozwiń

Przypomniał też, że we wtorek wraz z premierem Donaldem Tuskiem podczas debiutu giełdowego spółki Lumina Metals przedstawił pięć programów, które mają wspierać inwestycje w kraju.

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To m.in. nowy program grantowy, inwestycje w czyste technologie i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji. Z wtorkowych wypowiedzi ministra wynikało, że chodzi także o wzmocnienie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy program Accelerate PL, który - jak mówił Domański - ma być programem budowy nowej generacji start-upów i odpowiadać na jedno z wyzwań polskiej gospodarki.

Według szefa MF celem tych programów jest, aby Polska stała się jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek Unii Europejskiej. - Tych pięć impulsów inwestycyjnych nie jest odpowiedzią na potrzeby chwili. Pozycja Polski nie będzie wynikać z deklaracji, ale z naszej zdolności do inwestowania, do rozwijania technologii i budowy nowych firm - powiedział Domański.

Najstarszy indeks giełdowy

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG, to najstarszy indeks giełdowy, jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość tego indeksu wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach (m.in. liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10 proc., wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln euro).

WIG jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 r. łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 proc. rok do roku do ponad 2,4 mld zł i była na najwyższym poziomie w historii.

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W ubiegłym roku najwyższa w historii była też wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku - wyniosła 470,3 mld zł rosnąc o 41,9 proc. rdr. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła niemal 1,9 mld zł. Liczba spółek notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec 2025 r. sięgnęła 399 (356 spółki krajowe i 43 zagraniczne) wobec 411 na koniec 2024 r.

10 kwietnia 2026 r. indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - WIG przekroczył poziom 131,2 tys. pkt. Był to rekordowy wynik dla indeksu, który obejmuje wszystkie spółki notowane na warszawskim parkiecie.

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