Rekord indeksu WIG. "Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie"

Oprac. Jan Sowa
|
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Domański o wydłużeniu terminu bez kar w KSeF
Źródło: RMF FM
Indeks WIG po raz pierwszy w dziejach przekroczył poziom 130 tys. punktów – poinformował w piątek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zaznaczył również, że warszawska giełda należy do grona najsilniejszych rynków na świecie.

"WIG po raz pierwszy w historii powyżej 130 000 pkt. Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie. Siła gospodarki i odpowiedzialne decyzje budują zaufanie inwestorów" – napisał w piątek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"Rekordowy miesiąc". Historyczne wyniki na warszawskiej giełdzie
Dowiedz się więcej:

"Rekordowy miesiąc". Historyczne wyniki na warszawskiej giełdzie

Rynki

Wahania indeksu WIG

W piątek po godz. 11 indeks WIG przebił poziom 130 tys. punktów. O godz. 12.55 indeks osiągnął poziom 131 275,64 pkt., a potem nieco stracił. Ok. godz. 13.30 WIG miał wartość 130 754,47 pkt., czyli zyskiwał 0,87 proc. Indeks WIG to pierwszy polski indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

GPWWIGAndrzej DomańskiMinisterstwo FinansówGiełda Papierów Wartościowych
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
Tech
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
Rynki
shutterstock_2673979929
OpenAI wstrzymuje realizację projektu Stargate w Wielkiej Brytanii
Tech
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem finansowym. Glapiński po decyzji RPP
Pieniądze
Pociąg z RegioJet
Przewoźnik wycofuje się z Polski. Mówi o "nielegalnym działaniu drapieżnym"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Z kraju
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
Z kraju
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
Tech

