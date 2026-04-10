Rekord indeksu WIG. "Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie" Oprac. Jan Sowa |

Domański o wydłużeniu terminu bez kar w KSeF Źródło: RMF FM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

WIG po raz pierwszy w historii powyżej 130 000 pkt. 🇵🇱Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie. Siła gospodarki i odpowiedzialne decyzje budują zaufanie inwestorów. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) April 10, 2026 Rozwiń

"WIG po raz pierwszy w historii powyżej 130 000 pkt. Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie. Siła gospodarki i odpowiedzialne decyzje budują zaufanie inwestorów" – napisał w piątek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Wahania indeksu WIG

W piątek po godz. 11 indeks WIG przebił poziom 130 tys. punktów. O godz. 12.55 indeks osiągnął poziom 131 275,64 pkt., a potem nieco stracił. Ok. godz. 13.30 WIG miał wartość 130 754,47 pkt., czyli zyskiwał 0,87 proc. Indeks WIG to pierwszy polski indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD