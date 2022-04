Opóźnienia na Lotnisku Chopina. "Może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską"

Na Lotnisku Chopina w Warszawie w sobotę opóźnionych jest kilkanaście lotów. - Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie informacji na monitorach - mówi rzeczniczka stołecznego lotniska. Z kolei Urząd Lotnictwa Cywilnego ostrzega, że "w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów". Wcześniej informowaliśmy o konflikcie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i wypowiedzeniach składanych przez kontrolerów.

Z informacji dostępnych na stronie Lotniska Chopina w Warszawie wynika, że w sobotę opóźnionych jest kilkanaście lotów. Samolot z Zurychu wylądował z 25-minutowym opóźnieniem, a loty z Antalyi i Stambułu mają wylądować odpowiednio 50 i 55 minut później niż wskazuje na to oryginalny rozkład.

Dodatkowo na stronie flightradar24.com, która śledzi ruch samolotów, możemy znaleźć informacje, że problemy dotykają także pasażerów odlatujących ze stolicy Polski. Opóźnienia w niektórych przypadkach wynoszą około kilkunastu minut w porównaniu do rozkładu.

Opóźnienia na Lotnisku Chopina w Warszawie

- Opóźnienia na ten moment są nieznaczne. Służby lotniskowe na bieżąco monitorują sytuację - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Rudzki z biura prasowego stołecznego lotniska.

- Możliwe są opóźnienia w realizacji operacji lotniczych. Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie informacji na monitorach. Jeśli nie ma innej informacji od przewoźnika, to na lotnisko pasażerowie powinni stawić się o czasie. Za utrudnienia, niezależne od zarządzającego lotniskiem, przepraszamy - dodała Anna Dermont, dyrektor biura marketingu i PR w PPL i p.o. rzecznik Lotniska Chopina.

"Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów. Zalecamy pasażerom, żeby byli przygotowani na możliwość wystąpienia opóźnień, jaki i odwołań połączeń lotniczych oraz na bieżąco zasięgali informacji u przewoźników lotniczych o statusie danego rejsu" - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

ULC przekazał, że w Urzędzie funkcjonuje infolinia Komisji Ochrony Praw Pasażerów, gdzie można uzyskać informacje dotyczące obowiązków przewoźnika w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu oraz na temat praw przysługujących pasażerom. Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 9.00 -13.00.

Ze strony Eurocontrol, która pokazuje, jakie są opóźnienia w ruchu lotniczym na europejskim niebie, wynika, że w najbliższych godzinach opóźnienia mogą wynosić do 30 minut.

Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, to międzyrządowa organizacja, której członkami jest 41 krajów, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.

PAŻP o kontrolerach ruchu

W piętek wieczorem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że "aktualnie mierzy się z wyzwaniem zwiększonej liczby absencji kontrolerów ruchu lotniczego z powodu m.in. zwolnień lekarskich, zgłoszeń niedyspozycji itp., a w konsekwencji opóźnieniami w ruchu lotniczym". W komunikacie dodano, że agencja "podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie obsad kontrolerskich oraz stabilizację sytuacji w kolejnych dniach".

Stwierdzono też, że "negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z zarządem Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego trwają i będą kontynuowane w poniedziałek". "Dodatkowo w trakcie prowadzonych rozmów zgłaszane są przez stronę społeczną kolejne zagadnienia wykraczające poza ustalony zakres" - poinformowano w komunikacie.

Konflikt w PAŻP

Tvn24.pl od wielu miesięcy opisuje konflikt w PAŻP. W drugiej połowie stycznia br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania. Jest on elementem planu modernizacji Agencji. Jak informowała wówczas PAŻP, regulamin ten został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według PAŻP wyrównuje on "narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".

Agencja informowała, że blisko trzy czwarte jej pracowników, w tym m.in. kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych i technicznych, przyjęło nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tys. zł miesięcznie, z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP.

Jednak konflikt nie dotyczy wyłącznie kwestii płac, ale także kwestii bezpieczeństwa na polskim niebie. Szef Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Maciej Sosnowski w rozmowie z tvn24.pl: - Postępująca degradacja bezpieczeństwa w końcu doprowadzi do katastrofy, do zderzenia dwóch samolotów w naszej przestrzeni powietrznej.

Wtóruje mu jego zastępca w związku zawodowym Andrzej Fenrych: - Praca w PAŻP, w tym kształcie, z takimi zarządzającymi jest po prostu niebezpieczna. Choćby nas złotem obsypać i nic więcej by się nie zmieniło, my do pracy nie wrócimy.

Potwierdzają to ustalenia NIK. "Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w każdym z badanych obszarów" - czytamy w dokumencie, do którego dotarła tvn24.pl. W opinii NIK "sytuacja napięć wewnątrz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prowadzić może do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego". Inspektorzy wytykają agencji, że "kontrolerzy zgłaszali poczucie przeciążenia pracą", a także, że "kontrolerom (...) zdarzały się również sytuacje dezorientacji".

W czwartek, 31 marca z pracą w PAŻP pożegnały się 44 osoby. Wraz z końcem kwietnia upływają terminy wypowiedzeń kolejnych 136 osób. Jeśli one również odejdą, z 216 pracujących do tej pory kontrolerów obszaru i zbliżania zostanie 36, czyli zaledwie co szósty.

Zmiana prezesa w PAŻP

31 marca premier Mateusz Morawiecki, na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, powołał Anitę Oleksiak na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Oleksiak zastąpiła na tym stanowisku dotychczas pełniącego obowiązki prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego.

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego ocenił, że zmiana na stanowisku osoby zarządzającej Agencją to "niewątpliwie krok w dobrą stronę".

"Związek ma nadzieję, że nowy Prezes zapozna się z najnowszą oceną sytuacji przez Eurocontrol, ale także naszymi analizami sytuacji, w jakiej na skutek złego - nie mającego precedensu, w jej długiej historii - zarządzania znalazła się Agencja i wspólnie wypracujemy program przywrócenia bezpieczeństwa nad polskim niebem oraz odbudujemy nadszarpnięty ostatnio etos pracy kontrolerów. Jesteśmy otwarci na rozmowy i przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, żeby przywrócić należyte funkcjonowanie instytucji" - mogliśmy przeczytać w komunikacie związkowców.

W ostatnich dniach trwają rozmowy kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w sprawie warunków wynagradzania. "Do tej pory w ramach rozmów zostały szeroko omówione kwestie bezpieczeństwa, które są priorytetem dla obu stron. Dodatkowo w trakcie prowadzonych rozmów zgłaszane są przez stronę społeczną kolejne zagadnienia wykraczające poza ustalony zakres" - poinformowała w piątek PAŻP, dodając, że rozmowy będą kontynuowane w poniedziałek.

Remont drogi startowej

Opóźnienia w startach i lądowaniach na Lotnisku Chopina mogą powiększyć się w sobotę. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" poinformowało, że od 9 do 29 kwietnia 2022 roku planowane są rutynowe prace konserwacyjne na drodze startowej numer 3 (15-33), która obsługuje loty na kierunkach Piaseczno – Włochy, Ochota i Bemowo.

Będzie to wymagało przeniesienia operacji startów i lądowań na drugą drogę startową (11-29), tak zwaną "jedynkę" (kierunek Ursynów – Ursus).

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP