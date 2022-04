Lotnicze utrudnienia w święta. "Możliwość wystąpienia opóźnień, jak i odwołań połączeń"

Polskie Linie Lotnicze LOT zwracają uwagę na większy ruch pasażerów - szczególnie z i do Europy Zachodniej - w związku ze Świętami Wielkanocnymi. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) ostrzega podróżnych, że możliwe są opóźnienia i odwołania rejsów. Od kilku dni trwają negocjacje płacowe między kontrolerami lotów i PAŻP.

- Widzimy wzmożony ruch świąteczny, Polacy - i nie tylko oni - po raz kolejny wybrali PLL LOT, aby dolecieć do swoich domów na święta. Tradycyjnie obserwujemy dużo ruchu z i do Europy Zachodniej, ale również duże zainteresowanie kierunkami wakacyjnymi, takimi jak Podgorica, Wenecja, Dubrownik czy Nicea - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Jak dodał, są to trasy, które niedawno wróciły do rozkładu LOT i cieszą się zainteresowaniem podczas świąt. Ponadto zwiększony ruch widać także na trasach do Ostrawy, Tirany czy Klużu.