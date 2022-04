Opóźnienia na Lotnisku Chopina. "Spowodowane są brakami w personelu kontroli ruchu lotniczego"

Dodatkowo na stronie flightradar24.com, która śledzi ruch samolotów, możemy znaleźć informacje, że problemy dotykają także pasażerów odlatujących ze stolicy Polski. W większości opóźnienia przekraczają 20 minut w porównaniu do rozkładu.

Ze strony Eurocontrol, która pokazuje, jakie są opóźnienia w ruchu lotniczym na europejskim niebie, wynika, że w najbliższych godzinach opóźnienia mogą przekraczać nawet 45 minut. Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, to międzyrządowa organizacja, której członkami jest 41 krajów, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i próbowaliśmy się skontaktować telefonicznie z rzeczniczką PAŻP, jednak do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Konflikt w PAŻP

Tvn24.pl od wielu miesięcy opisuje konflikt w PAŻP. W drugiej połowie stycznia br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania. Jest on elementem planu modernizacji Agencji. Jak informowała wówczas PAŻP, regulamin ten został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według PAŻP wyrównuje on "narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".

Agencja informowała, że blisko trzy czwarte jej pracowników, w tym m.in. kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych i technicznych, przyjęło nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tys. zł miesięcznie, z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP.

W lutym br. Agencja informowała, że ma do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy.

W czwartek, 31 marca z pracą w PAŻP pożegnały się 44 osoby. Wraz z końcem kwietnia upływają terminy wypowiedzeń kolejnych 136 osób. Jeśli one również odejdą, z 216 pracujących do tej pory kontrolerów obszaru i zbliżania zostanie 36, czyli zaledwie co szósty.