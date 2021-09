Nowe połączenie lotnicze z Polski. Pierwszy rejs w niedzielę

Samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT będą latać bezpośrednio z Warszawy do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Lot do tego największego miasta w ZEA potrwa około sześciu godzin, a rejsy będą się odbywać trzy razy w tygodniu. Inauguracyjny lot z Warszawy do Dubaju odbędzie się w najbliższą niedzielę.