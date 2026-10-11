Z kraju Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotkają się w Warszawie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezes Fundacji Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski zapowiada 13. edycję Warsaw Security Forum Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Warsaw Security Forum / The Casimir Pulaski Foundation

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Główne tematy tegorocznych rozmów to przyszłość NATO, wojna Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwo wschodniej i północnej flanki Sojuszu oraz współpraca Europy z państwami Zatoki Perskiej.

W panelu otwierającym Forum wystąpią premierzy Polski, Norwegii i Litwy. Perspektywę Ukrainy przedstawi prezydent Wołodymyr Zełenski, który połączy się z uczestnikami zdalnie.

Wśród zapowiedzianych gości są również najważniejsi przedstawiciele polskich władz, w tym premier Donald Tusk, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Kancelarię Prezydenta RP mają reprezentować minister Marcin Przydacz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Do Warszawy przyjadą także przedstawiciele NATO, Unii Europejskiej, sił zbrojnych, organizacji międzynarodowych i sektora obronnego.

Warsaw Security Forum 2025 Źródło zdjęcia: Warsaw Security Forum / The Casimir Pulaski Foundation

"Teoria zwycięstwa nad Rosją"

Jednym z najważniejszych punktów programu ma być wystąpienie generała Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie, czyli SACEUR. Według organizatorów generał po raz pierwszy publicznie zaprezentuje założenia "Teorii Zwycięstwa nad Rosją" - koncepcji dotyczącej przygotowania Sojuszu do konfliktu o wysokiej intensywności.

W centrum wystąpienia znajdzie się rok 2029, wskazywany jako istotny horyzont dla rozwoju gotowości europejskich i amerykańskich sił. Dyskusja ma dotyczyć nie tylko odstraszania, lecz także budowy potencjału militarnego i przemysłowego, który pozwoliłby NATO skutecznie odpowiedzieć na ewentualną agresję.

W Forum wezmą również udział zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska oraz przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone.

- Koncepcja generała Grynkewicha odpowiada na kluczowe pytanie: co musi się wydarzyć, aby Sojusz był gotowy na konflikt wysokiej intensywności? Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest rok 2029 - wskazywany jako kluczowy horyzont czasowy dla przygotowania europejskich i amerykańskich sił do przyszłych wyzwań. Podczas Warsaw Security Forum generał Grynkewich po raz pierwszy ujawni, dlaczego właśnie ta data ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i przyszłości Sojuszu - zaznaczyła profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Warsaw Security Forum.

Norwegia krajem partnerskim

Krajem partnerskim tegorocznej edycji jest Norwegia. W Warszawie pojawi się premier Jonas Gahr Store oraz przedstawiciele norweskiego rządu odpowiedzialni m.in. za politykę zagraniczną, obronność i klimat.

Polsko-norweskie relacje zostaną przedstawione jako część szerszej współpracy nordycko-bałtycko-polskiej. Uczestnicy będą rozmawiać o wspólnych działaniach w zakresie obronności, energetyki i odporności państw, a także o wzmacnianiu północnej i wschodniej flanki NATO. Tej problematyce poświęcony będzie również tegoroczny raport Warsaw Security Forum.

Ukraina, drony i zachodnie komponenty

Ważną część programu zajmie wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Do Warszawy ma przyjechać liczna ukraińska delegacja pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy.

Minister ma zaprezentować niemal trzymetrowy jednokierunkowy dron uderzeniowy używany przez Rosję podczas ataków na ukraińskie miasta. Dyskusje będą dotyczyć m.in. możliwości ograniczenia rosyjskiej produkcji bezzałogowców oraz odcięcia dostępu do komponentów pochodzących z państw zachodnich.

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Program Forum obejmie również sytuację na Bliskim Wschodzie, napięcia wokół Iranu oraz ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, handel i globalne szlaki transportowe. Zapowiedziano udział delegacji wysokiego szczebla z Arabii Saudyjskiej i Kataru.

Warsaw Security Forum 2026 odbędzie się 12 i 13 października w Warszawie. Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest przeznaczone dla wyselekcjonowanej grupy uczestników reprezentujących instytucje publiczne, wojsko, biznes oraz środowiska eksperckie.