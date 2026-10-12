Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Ruch komisji śledczej do spraw Pegasusa. Są zawiadomienia do prokuratury
Ruch komisji śledczej do spraw Pegasusa. Są zawiadomienia do prokuratury
Z kraju

Tusk: nikt nie chce eskalacji ani wojny

|
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Premier Donald Tusk podczas Warsaw Security Forum 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wojnę przeciwko Ukrainie, a wspieranie zaatakowanego państwa leży w interesie bezpieczeństwa Polski i całej Europy - mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia Warsaw Security Forum 2026.

- My tu, w Polsce, w Europie, na całym Zachodzie, nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszą nutkę fałszu w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie i jak wygląda dzisiaj konfrontacja w globalnej polityce - powiedział Donald Tusk.

Zdaniem premiera zakłamywanie rzeczywistości może stać się jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających rosyjskiego agresora. Dlatego - jak przekonywał - konieczne jest jednoznaczne wskazywanie odpowiedzialności za wybuch i trwanie wojny.

- Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje doszukiwać się tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi - Putinowi - oświadczył premier.

Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

"Rosja walczy o dominację"

Szef rządu zaznaczył, że naród ukraiński jest szczególnie zainteresowany zakończeniem działań wojennych, ponieważ ponosi ich bezpośrednie konsekwencje. Wskazał przy tym na zasadniczą różnicę między celami obu stron konfliktu.

- Nikt nie jest bardziej zainteresowany pokojem, nikt nie jest bardziej zainteresowany deeskalacją niż naród ukraiński i państwo ukraińskie, niż Polska i naród polski. Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację, Ukraina walczy o przetrwanie - powiedział premier.

Tusk przekonywał, że stanowcze stanowisko Polski nie wynika z dążenia do konfliktu. Jednocześnie przestrzegł, że ustępliwość wobec agresora nie doprowadzi do trwałego pokoju.

- W Polsce, ze względu na historię, geografię i nasz zdrowy rozsądek, nikt nie chce eskalacji ani wojny. Wszyscy marzymy o pokoju. Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość. Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami - stwierdził.

>>> Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem. Na rynek mają trafić miliony ton rosyjskiego oleju napędowego

Wsparcie dla Ukrainy

Premier odniósł się również do pojawiających się po obu stronach Atlantyku postulatów ograniczenia lub zakończenia wsparcia dla Ukrainy. Zwrócił uwagę, że ich autorzy często powołują się na interes narodowy, suwerenność i bezpieczeństwo własnych państw.

Według Tuska takie podejście opiera się na błędnym założeniu, że wspieranie Ukrainy stoi w sprzeczności z patriotyzmem i interesami poszczególnych krajów. Premier przekonywał, że jest dokładnie odwrotnie.

- Jeśli masz na uwadze interes swojego narodu, jeśli myślisz o bezpieczeństwie swoich rodaków, jeśli naprawdę pragniesz suwerenności swojego państwa, to twoim obowiązkiem jest dzisiaj wspieranie Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją - powiedział.

Tusk: to działania na szkodę państwa

Szef rządu bardzo ostro ocenił działania osób i środowisk, które dążą do osłabienia zdolności Ukrainy do obrony.

- Każdy, kto z jakichś przyczyn - zdrady, głupoty czy pieniędzy - chce osłabić Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi, bezpieczeństwu własnego państwa i jego suwerenności - stwierdził Tusk.

Jak zaznaczył, celem Moskwy jest zniszczenie dotychczasowego ładu bezpieczeństwa na kontynencie. - Nazwijmy to po imieniu: Rosja chce zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie - powiedział Donald Tusk.

OGLĄDAJ: Tusk: Polska nie da się złamać i nie da się zastraszyć
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Warsaw Security Forum 2026

Warsaw Security Forum 2026 odbywa się w dniach 12-13 października. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele świata polityki, wojska, dyplomacji, przemysłu obronnego oraz środowisk eksperckich z 90 państw. Jednym z najważniejszych punktów programu ma być pierwsza publiczna prezentacja "Teorii zwycięstwa nad Rosją" generała Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR).

Główne tematy tegorocznych rozmów obejmują przyszłość NATO, wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwo wschodniej i północnej flanki Sojuszu oraz współpracę Europy z państwami Zatoki Perskiej. W panelu otwierającym Forum zaplanowano wystąpienia premierów Polski, Norwegii i Litwy. Perspektywę Ukrainy ma przedstawić prezydent Wołodymyr Zełenski, łącząc się z uczestnikami zdalnie.

Wśród zapowiedzianych gości znaleźli się także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Kancelarię Prezydenta RP mają reprezentować minister Marcin Przydacz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Do Warszawy zaproszono również przedstawicieli NATO, Unii Europejskiej, sił zbrojnych, organizacji międzynarodowych i sektora obronnego. Forum ma charakter zamknięty i jest przeznaczone dla wyselekcjonowanej grupy uczestników reprezentujących instytucje publiczne, wojsko, biznes oraz środowiska eksperckie.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Warsaw Security ForumDonald TuskUkrainaRosja
Zobacz także:
Nagroda Nobla z Ekonomii
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
Ze świata
Unia Europejska Komisja
Nowe sankcje wobec Rosji. Historyczna decyzja UE
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Stopa bezrobocia we wrześniu. Resort podał dane
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026
Z kraju
Andrzej Domański
Domański o cenach paliw: mamy bardzo ograniczony wpływ
Pieniądze
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zabrakło paliwa lotniczego. Kolejne linie odwołują loty
Ze świata
Zakupy
Tak wzrosły ceny w sklepach. "Wrzesień jest specyficznym miesiącem"
Pieniądze
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
Tech
usa, ludzie, ulica
Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotkają się w Warszawie
Z kraju
Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF
Pieniądze
Protesty w Portugalii
"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących
Pieniądze
shutterstock_268930547
Szóstka nie padła. Kumulacja w górę
Pieniądze
Glapiński
Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP
Pieniądze
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
Handel
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
Z kraju
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Irlandczycy chcą ciąć unijny budżet
Pieniądze
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
Tech
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw na sobotę. Nowe stawki
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Czy rosyjska ropa uratuje amerykańskie wybory? Korespondencja z Waszyngtonu
Ze świata
shutterstock_2239909941
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
Władimir Putin, Donald Trump
Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy
Ze świata
Antonio Tajani informuje o próbach cyberataków na obiekty olimpijskie (zdjęcie informacyjne)
Haker użył prostego hasła. Tak włamał się do państwowego rejestru
Tech
Pekin, Chiny
Nowe zasady dla AI. Chiny zmieniają kurs
Tech
Donald Trump
Nowe sankcje administracji Trumpa. "Historia oceni ten moment"
Ze świata
Peter Magyar
Nowy podatek. Premier ujawnił, ile może trafić do budżetu
Pieniądze
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Oszustwo na mObywatela. Tak cyberprzestępcy wyłudzają dane z kart
Tech
Pekin, stolica Chin
Przełom w relacjach z Chinami. Bruksela liczy oszczędności
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica