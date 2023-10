Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company laureatami nagród PIKE "Tytanowe Oko"

Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company to laureaci tegorocznej edycji nagród PIKE "Tytanowe Oko" w kategorii "Wydarzenie roku". Uznano za nie obchody stulecia powstania obydwu firm medialnych.

We wtorek odbyła się Wielka Gala 50. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie statuetki PIKE "Tytanowe Oko". Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company to laureaci tegorocznej edycji nagród.

"Bracia Warner wrócili do domu"

- W jakiś taki symboliczny sposób w tym roku bracia Warner wrócili do domu, do Polski, właśnie poprzez te obchody i otwarcie gwiazdy braci Warner, tutaj w Łodzi. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia. Czuję się szczególnie wyróżniona tym "Tytanowym Okiem", bo jest to nasze stulecie i pięćdziesięciolecie konferencji PIKE - podkreślała Kasia Kieli.