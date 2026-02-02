Logo TVN24
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent

shutterstock_2584105519
Joanna Remiszewska-Michalak: trzy czwarte domów w Polsce to obiekty nieefektywne energetycznie
Ogrzewanie domu, szczególnie podczas silnych mrozów, potrafi znacząco obciążyć domowy budżet - stwierdził w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 Jakub Wiech z portalu energetyka24.com. Z kolei fizyczka atmosfery doktor Joanna Remiszewska-Michalak zwróciła uwagę, że aż trzy czwarte polskich domów to obiekty o bardzo słabej efektywności energetycznej.

- W Polsce mamy około 6-9 milionów budynków jednorodzinnych i około 550 tysięcy budynków wielorodzinnych, bloków. Trzy czwarte z nich to obiekty nieefektywne energetycznie, czyli takie, w które można włożyć dużo energii, a i tak będzie uciekać - wyjaśniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Joanna Remiszewska-Michalak, członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland.

Ekspertka dodała, że co czwarty dom w Polsce nie ma izolacji, a co piąte mieszkanie pozostaje nieocieplone. - Mamy tutaj definicję, dlaczego jest drogo. Gdybyśmy nawet mieli tańszą energię, to nieważne, ile włożymy do wampira energetycznego, to z niego ta energia jak przez sito będzie uciekała - mówiła.

OGLĄDAJ: "Polityka to spór, ale przekraczanie granic kończy się źle"
pc

"Polityka to spór, ale przekraczanie granic kończy się źle"

pc
"Wampiry energetyczne" a rachunki

Dr Remiszewska-Michalak stwierdziła, że różnica między źle a dobrze ocieplonym domem może być ogromna. - Jeśli ocieplimy wampira, dokonamy jego modernizacji energetycznej, to ten pobór energii spada o 70 procent nawet, więc widzimy tutaj tę różnicę, wielką potrzebę, by zapewnić Polakom ciepły dom - podkreśliła.

Dodała, że "mamy w tej chwili 10 procent społeczeństwa, które cierpi na ubóstwo energetyczne" i "nie jest w stanie sobie zapewnić nominalnie wystarczającego komfortu termicznego". - To jest poważny problem, który niestety w takich mrozach, w takiej sytuacji pogodowej, jaką mamy teraz, jest coraz bardziej uwypuklony i unaoczniony - zaznaczyła ekspertka.

Jakub Wiech zwrócił uwagę, że wysokość rachunków zależy nie tylko od pogody, lecz także od jakości izolacji budynku i rodzaju źródła ciepła. - Jeśli ktoś mieszka w dobrze izolowanym domu, który nie wymaga dużych ilości energii do utrzymania komfortu cieplnego, jego rachunki nie powinny znacząco wzrosnąć - tłumaczył. Przyznał jednak, że pewne podwyżki są nieuniknione, zwłaszcza przy dużych mrozach.

shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
zimno zima kaloryfer shutterstock_2702192637
Zimowe rachunki grozy. "Przyczynek do dyskusji o nieudolności państwa"
Maja Piotrowska
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze

Zapytany o różnice w rachunkach między zimami o odmiennym przebiegu temperatur, podkreślił, że znaczenie mają nie tylko warunki pogodowe, ale także zmiany cen energii. - Gaz jest obecnie nieco tańszy niż w zimie 2024/2025. Poza tym część osób w ostatnich miesiącach poprawiła coś w swoim domu, ulepszyła swoją gospodarkę energetyczną, więc zapłaci mniej. Są też ci, którzy mieszkają w wampirze energetycznym i to jest poważny problem - stwierdził.

Wiech, kończąc, przypomniał również, że pojedyncze epizody chłodu nie stanowią dowodu na zahamowanie globalnego ocieplenia. - Przykładem może być sytuacja sprzed kilku lat w Teksasie, gdy z powodu rozerwania wiru polarnego sieć elektroenergetyczna nie wytrzymała, a ludzie zginęli z powodu zimna - zauważył.

Dodał, że mimo takich incydentów ostatnie lata były jednymi z najcieplejszych w historii pomiarów, więc "to nie jest tak, że w tym momencie przekreślamy zmiany klimatu poprzez chłodną zimę w Polsce".

- To nie jest tak, że jesteśmy wolni od takich epizodów - gwałtownych uderzeń zimy. Zmiana, którą teraz obserwujemy w atmosferze będzie destabilizowała wzorce pogodowe - stwierdził Wiech.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica