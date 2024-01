Ministra o drugiej waloryzacji rent i emerytur

Wszystkie dodatki, trzynastka, czternastka, będą oczywiście utrzymane - zapewniła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu drugiej waloryzacji rent i emerytur tak, by przy określonym wskaźniku inflacji była ona przeprowadzana nie tylko w marcu, ale jeszcze raz w roku na przykład we wrześniu - dodała.

Druga waloryzacja rent i emerytur

- Wszystkie dodatki, trzynastka, czternastka, będą oczywiście utrzymane, są na to zabezpieczone środki, ale one nie mają charakteru systemowego, one nie dają takiej stabilności, pewności seniorowi - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że umowa koalicyjna przewiduje m.in. drugą waloryzację w roku, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc. - Pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi tak, żeby - w zależności od wysokości inflacji - taka druga waloryzacja mogła się pojawić - zaznaczyła. Pytana o szacunki resortu dotyczące wskaźnika tegorocznej waloryzacji rent i emerytur, ministra odpowiedziała, że prace nad projektem w tej sprawie jeszcze trwają. - Jeśli chodzi o projekt dotyczący rent i emerytur, to nad nim prace się toczą. Będziemy informować na bieżąco o ich efektach. Na ten moment mogę powiedzieć tyle, że jest naszym zadaniem kierunkowym stworzenie takiego systemowego mechanizmu, żeby przy określonym wskaźniku inflacji ta waloryzacja była podwójnie zabezpieczona, czyli byłaby ona nie tylko w marcu, ale także jeszcze raz w roku, na przykład we wrześniu - zapowiedziała szefowa MRPiPS.