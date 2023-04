Czy będzie waloryzacja 500 plus? Minister odpowiada

Polityka społeczna w latach 2015-2023 to zmiana spojrzenia na wsparcie drugiego człowieka; w centrum naszych działań jest rodzina - powiedziała szefowa MRiPS Marlena Maląg. - Obecnie nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus, ale wsparcie dla rodzin będziemy rozwijać - dodała.

W sobotę w Warszawie odbywa się zjazd Akademii PiS . Szefowa MRiPS Marlena Maląg powiedziała w rozmowie z PAP, że podczas spotkania postara się podsumować dotychczasowe działania rządu w zakresie polityki społecznej, którą - jak stwierdziła - można określić jednym zdaniem: "to polityka prorodzinna". - Polityka społeczna w latach 2015-2023 to przede wszystkim zmiana filozofii i spojrzenia na wsparcie drugiego człowieka. W centrum tych wszystkich działań, które podejmujemy, jest rodzina - podkreśliła Maląg.

Minister Maląg o polityce społecznej PiS

Wskazała, że pomoc była i jest kierowana w sposób bezpośredni do rodzin z małymi dziećmi, ale także do seniorów. Minister zwróciła też uwagę na działania związane z rynkiem pracy, ekonomią społeczną, wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a także przeciwdziałaniem przemocy. - Dzisiaj możemy szczycić się na tle Unii Europejskiej dobrą sytuacją w zakresie polityki społecznej, np. pod kątem ubóstwa. Wielokrotnie już mówiliśmy, że bieda nie ma już twarzy dziecka - dodała Maląg. Przypomniała, że sztandarowym programem rządu jest program "Rodzina 500 plus". Minister poinformowała, że od początku funkcjonowania programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do rodzin trafiło blisko 230 mld zł. - Na ten moment nie pracujemy nad waloryzacją świadczenia 500 plus. Natomiast wsparcie dla rodzin będziemy rozwijać - zapowiedziała szefowa MRiPS.