Zmiany w radzie GPW. Wyznaczono datę

Dokonywanie zmian w statucie, wybór członków Rady Giełdy

W ogłoszeniu o walnym zaznaczono, że akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia "określonych spraw" w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem walnego. Na stronie GPW podano, że do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków rady giełdy. Rada nadzoruje działalność giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.