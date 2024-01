Rewolucja w energetycznym gigancie. Pracę traci przyjaciółka Kaczyńskiego

Na ich miejsce powołano Elżbietę Niebisz, Eryka Kosińskiego, Małgorzatę Banasik, Andrzeja Rzońcę, Sławomira Patyrę, Andrzeja Sadkowskiego oraz Andrzeja Kozyrę. Cała siódemka została zgłoszona przez Skarb Państwa. Za powołaniem z dniem 1 lutego każdego z kandydatów do rady głosowało ponad 92 proc. zarejestrowanych na walnym głosów.

W skład rady nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka rady w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki. 29 grudnia Skarb Państwa odwołał z RN Zbigniewa Gryglasa, a 25 stycznia powołał w skład rady Michała Domagałę.

Kim jest Janina Goss?

Janina Goss ma 80 lat. Jest określana mianem "szarej eminencji PiS". Goss od 2016 roku zasiadała w radzie nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Do 13 grudnia zasiadała także w radzie nadzorczej Orlenu. Janina Goss do rady nadzorczej Orlenu trafiła na początku 2023 roku. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Orlenu, pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie spółki.