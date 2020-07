Tanie wakacje w rodzinnym gronie. "Zdecydowanie w Polsce"

Jedna trzecia Polaków na wakacje dla całej rodziny wyda do trzech tysięcy złotych - wynika z raportu Santander Consumer Banku. Jak dodano, w lato najbardziej będzie nam brakowało swobodnego dostępu do basenów i parków rozrywki oraz spotkań w większym gronie znajomych.

Według autorów raportu, tegoroczne wakacje będą bardzo trudne dla branży turystycznej. "Mimo stopniowego znoszenia obostrzeń epidemicznych, w hotelach czy pensjonatach wciąż obowiązują dodatkowe restrykcje i limity. Loty z Polski zostały wznowione w połowie czerwca, pierwsze czartery ruszą jednak dopiero na początku lipca i to tylko na europejskich trasach" - wskazali.

Skromniejsza oferta

Dodali, że wakacyjna oferta biur podróży jest znacznie skromniejsza, co wiąże się nie tylko z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, ale też z mniejszym popytem na takie wyjazdy. Mimo że Polacy z pewnością tęsknią za śródziemnomorskimi plażami, egzotycznym azjatyckim jedzeniem i pięknymi zabytkami, wakacyjny wyjazd za granicę rozważa zaledwie 7,3 proc. ankietowanych przez SCB.

Polacy zapytani o to, ile wyniesie całkowity koszt wakacyjnego wyjazdu całej rodziny, najczęściej (18 proc.) mają zamiar wydać między 1 tys. a 2 tys zł. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych wskazał na kwoty rzędu 2 tys. - 3 tys. zł (16,7 proc.). Na rodzinne wakacje za więcej niż 5 tys. zł może sobie pozwolić co dziesiąty badany, i to głównie 50-latkowie, którzy stanowią 23,1 proc. tej grupy - podano.