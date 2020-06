Wakacje w czasach pandemii. Znaczna część Polaków jeszcze nie wie, jak je spędzi 

26 procent Polaków, którzy planują urlop, chce go spędzić w kraju, a co drugi wyjazd ma być finansowany z oszczędności - wynika z badania na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jednocześnie prawie 40 procent rodaków nie zdecydowało jeszcze, czy pojedzie na letnie wakacje.

Wydatki na wyjeździe

- Z naszych badań wynika, że co trzeci pytany z powodu koronawirusa stracił część swoich zarobków, a co dwudziesty został całkowicie pozbawiony dochodów. Dlatego do wszelkich wydatków podchodzimy bardziej roztropnie - wskazał PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, komentując badanie.

- W kryzys wkraczamy bowiem w nie najlepszej sytuacji. W pierwszym kwartale nasze przeterminowane zadłużenie zwiększyło się o 2 mld zł, a w kwietniu o kolejne 0,75 mld zł – do 80,5 mld zł - wyliczył. Są to długi związane np. z niepłaceniem rat kredytów, rachunków czy czynszów. Nieopłacone w terminie zobowiązania ma już ponad 2,83 mln Polaków. Średnio na osobę przypada 28,2 tys. zł długu – dodał.

Wakacje finansowane z oszczędności

Wydatki wakacyjne będą się dla większości wiązały z wykorzystaniem oszczędności. Co drugi Polak (53 proc.) to z nich sfinansuje wyjazd. 43 proc. pytanych przeznaczy na ten cel bieżące dochody, a 12 proc. deklaruje, że dorobi specjalnie na wakacje – częściej są to osoby młode 18-24 lata (24 proc. wobec 10 proc. 25-34 lata). Z kolei co dwunasty badany liczy na zapowiedzianą w kwietniu pomoc ze strony rządu. O zapożyczeniu się na wyjazd u rodziny, w banku lub firmie pożyczkowej mówią nieliczni.