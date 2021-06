Nowe połączenie lotnicze z Chorwacją

- Plany rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście na najbliższe lata obejmują nie tylko rozbudowę i przystosowanie infrastruktury lotniska do wzrastającej liczby obsługiwanych pasażerów, ale również rozwój siatki połączeń, na co dowodem są nowe połączenia z Chorwacją - powiedziała cytowana w komunikacie marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Połączenia w Chorwacją

Właśnie dlatego władze regionu podjęły starania, aby uruchomić bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do atrakcyjnego turystycznie miejsca w Chorwacji. Zaplanowano, że będzie nim miasto Rijeka leżące nad Zatoką Rijecką Morza Adriatyckiego.

Ruch na lotniskach i linii lotniczych

Z danych ULC wynika, że największy port lotniczy w Polsce, czyli Lotnisko Chopina w Warszawie, obsłużyło w 2020 roku łącznie 5,5 mln pasażerów, czyli o niemal 13,4 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 71 proc.). Drugi co do wolumenu ruchu polski port lotniczy – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużył w 2020 roku prawie 2,6 mln pasażerów, a więc o 5,8 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 69,2 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko w Gdańsku - ok. 1,7 mln pasażerów w ub.r. wobec ponad 5,3 mln w 2019 r. (spadek o 68,3 proc.)