Z kraju Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego Oprac. Paulina Karpińska |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W Wakacje.pl zidentyfikowano incydent bezpieczeństwa polegający na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów" - podała firma w komunikacie. Dodała, że do włamania do systemu doszło 29 września.

Firma wyjaśniła, że "wśród danych, które zostały pozyskane, znajdują się potencjalnie:

adresy e-mail,

imiona i nazwiska,

numery telefonów,

adresy zamieszkania,

daty urodzenia,

dane paszportowe".

Zaznaczono jednak, że "dane, do których uzyskano dostęp, nie pozwalają na zalogowanie się do Panelu Klienta na stronie Wakacje.pl i przez aplikację Wakacje.pl". Dodano także, że "incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl".

"Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że nasze zespoły pracują nad minimalizacją skutków tego zdarzenia" - napisano w komunikacie.

Wyciek danych w Wakacje.pl. "Warto zachować czujność"

Wakacje.pl podkreśliły jednak, że "warto natomiast zachować czujność wobec wiadomości z prośbą o płatności lub zmianę danych rezerwacji i weryfikować je u swojego doradcy, ponieważ atakujący może wykorzystać dane, do których uzyskano dostęp, do akcji prowadzących do wyłudzeń płatności, podszywając się pod Wakacje.pl".

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Serwis podał, że celem wykrycia ewentualnych niepożądanych operacji wprowadził dodatkowe procedury oraz monitoruje ruch.

"O sytuacji poinformowane zostały CSIRT NASK i Urząd Ochrony Danych Osobowych, zostanie ona zgłoszona również do organów ścigania" - czytamy.