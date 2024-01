Nie wszyscy załapią się na nową rządową ulgę

Miesięczne zwolnienie z opłacania należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tak zwane wakacje od ZUS, nie obejmie składki zdrowotnej - pisze "Rzeczpospolita". Wskazuje także, że nie wszyscy się zakwalifikują do ulgi.

Gazeta podaje, że do konsultacji trafił właśnie projekt, który reguluje kwestię zwolnienia z ZUS . "Zgodnie z nowymi przepisami mikroprzedsiębiorcy, raz w roku, będą mogli zawnioskować do organu rentowego o miesięczną ulgę w opłacaniu składek. W tym czasie pokryje je za nich budżet państwa" - wyjaśnia.

Wakacje od ZUS

- W projekcie nie ma kryterium wielkości przychodów lub dochodów (poza 2 milionami euro), które uprawniałoby do ulgi. W efekcie nawet przedsiębiorcy, którzy radzą sobie na rynku wyśmienicie, będą mogli z tego skorzystać. Oznacza to, że wszyscy dołożymy się do ich składek - wyjaśnia w rozmowie z gazetą dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.