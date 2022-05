Rządowy plan pomocy kredytobiorcom. "Zaproponowaliśmy na Radzie Ministrów nowe rozwiązania"

Rząd kieruje do konsultacji społecznych projekt dotyczący pomocy kredytobiorcom. Ma on ułatwić realizację obowiązków wobec banków w sytuacji rosnących stóp procentowych. - Dzisiaj zaproponowaliśmy na Radzie Ministrów nowe rozwiązania - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Rozszerzamy tarczę antyputinowską (...) o pakiet wsparcia dla kredytobiorców - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie kredytobiorców - propozycje rozwiązań

Szef rządu wyjaśniał, że wśród propozycji są po 4 miesiące wakacji kredytowych w latach 2022 i 2023, a łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Ponadto rząd chce zwiększyć (funkcjonujący już obecnie) Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł z obecnych 600 mln złotych.