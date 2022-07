Czy minister finansów skorzysta z wakacji kredytowych?

29 lipca wejdą w życie przepisy dotyczące ustawowych wakacji kredytowych. Rozwiązanie oznacza zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Konsumenci będą mogli skorzystać z tego rozwiązania łącznie przez osiem miesięcy do końca 2023 roku, po raz pierwszy już w sierpniu 2022.

Wakacje kredytowe - dla kogo?

O to, czy z skorzysta z wakacji kredytowych, była pytana w rozmowie z "DGP" minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - Nie, bo mam kredyt we frankach. Nie jestem więc w grupie osób, które mogą z wakacji kredytowych skorzystać - przyznała Rzeczkowska.

Jak podała Rzeczkowska, z rządowych szacunków wynika, że grupa kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z wakacji kredytowych to około 2 mln osób. Szefowa MF zachęcała, by decyzję o skorzystaniu z tego rozwiązania podejmować jednak rozważnie.

Wakacje kredytowe bez kryterium dochodowego

NBP w opublikowanej pod koniec maja br. opinii do rządowego projektu, alarmował, że "wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych może utrudnić dążenie do trwałego obniżenia inflacji". - Z jednej strony rzeczywiście polityki fiskalna i monetarna rządu oraz NBP powinny być do siebie zbliżone, ale z drugiej strony rząd, musi brać pod uwagę stan gospodarki, podtrzymywać jej wzrost, a także bezpieczeństwo obywateli. To oznacza, że koszt wysokiej inflacji rząd częściowo bierze na siebie. Tak postępują nie tylko polskie władze, w innych krajach np. unijnych dzieje się to samo - zauważyła minister finansów.