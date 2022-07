Wakacje kredytowe coraz bliżej. Największy bank w Polsce wyjaśnia

Ustawowe wakacje kredytowe - od kiedy w PKO BP?

Zgodnie z ustawą we wniosku ma się znaleźć m.in. informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co ważne, oświadczenie - jak czytamy - będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co ważne, według przepisów spłata kredytu ma zostać zawieszona, na okres wskazany we wniosku, z dniem doręczenia wniosku do banku. "Zgodnie z zapisami ustawy okres zawieszania obowiązuje od daty doręczenia wniosku tj. jeśli klient złoży wniosek 1 sierpnia to okres zawieszania jedno- lub dwumiesięczny (w zależności od deklaracji klienta na wniosku) rozpocznie się z dniem 1 sierpnia br." - wyjaśniła Małgorzata Witkowska z PKO BP.