Kłopoty z wakacjami kredytowymi? Rzecznik Finansowy radzi, co zrobić

Co zrobić w przypadku problemów z realizacją wniosku o wakacje kredytowe? Lub gdy kredytobiorca uważa, że bank narusza jego prawa? Rzecznik Finansowy w poradniku poświęconym mechanizmowi wakacji kredytowych radzi, aby w pierwszej kolejności złożyć reklamację.

"Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe" - wskazano.

Rzecznik Finansowy radzi w sprawie wakacji kredytowych

Jeśli bank nie udostępni formularza wniosku, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej: oznaczenie kredytobiorcy (dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), oznaczenie kredytodawcy (dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku), oznaczenie umowy (np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia), wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu (można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z wakacji kredytowych) oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W poradniku przekazano, że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni.

Jeśli bank nie uzna roszczeń lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli odpowiedzi, ale z przekroczeniem terminów), kredytobiorca może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź banku - podano w poradniku.