Bez decyzji w sprawie wakacji kredytowych. "Trwają jeszcze prace"

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,35 złotego brutto - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 12,8 procent rok do roku. W porównaniu z grudniem 2023 roku przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,3 procent. Ekonomiści oceniają, że styczniowe dane o płacach, mocniejsze od oczekiwań, zapowiadają odbudowę realnych dochodów, co oznaczać będzie wzrost konsumpcji oraz odbudowę oszczędności w polskiej gospodarce.