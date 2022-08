Czy wakacje kredytowe obniżają zdolność kredytową? Prezes ZBP odpowiada

czytaj dalej

Plastikowe odpady to nie tylko jednorazowe sztućce, reklamówki, styropian czy odpadki po jedzeniu. Znaczącym emitentem są tez chusteczki nawilżane. Są one często wyrzucane w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu, przez co do środowiska trafia dużo niezwykle szkodliwych mikroodpadów plastiku. Są jednak alternatywne rozwiązania: Ecowipes zastosował ekologiczne włókna do chusteczek nawilżanych.