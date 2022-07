Szef związku banków o wakacjach kredytowych. "Ustawa jest niesprawiedliwa"

Wakacje kredytowe - prezes Związku Banków Polskich komentuje

- Myśmy w trakcie procesu legislacyjnego zwracali na to uwagę i dlatego, zgodnie z opinią publiczną, sugerowaliśmy, aby te wakacje kredytowe - wobec tej skomplikowanej sytuacji, z jaką mamy do czynienia i jaka rysuje się nam na horyzoncie - były ukierunkowane na udzielanie pomocy dla tych osób, które tej pomocy potrzebują - dodał.

Prezes ZBP wskazał, że "te koszty muszą ponieść wszyscy inni klienci, wszyscy inni obywatele, dlatego zwracaliśmy uwagę na to, żeby kierować tę pomoc do osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują".

Od kiedy będzie można składać wnioski do banków?

Wątpliwości Narodowego Banku Polskiego

Bank centralny w opublikowanej pod koniec maja br. opinii do rządowego projektu ustawy pisał, że propozycje wsparcia dla niektórych kredytobiorców mogą być zasadne, ale "powinny one być skierowane wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań". Wątpliwości banku centralnego budził "brak warunku uzależniającego możliwości skorzystania z nich od sytuacji finansowej kredytobiorcy, czy jego sytuacji na rynku pracy, jak to ma miejsce w dotychczas obowiązujących tzw. ustawowych wakacjach kredytowych wprowadzonych w związku z pandemią".