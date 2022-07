Wakacje kredytowe. Jest decyzja prezydenta

Prezydent przyznał, że "ustawa wzbudziła wiele dyskusji". - Wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, także parlamentarnym, ale chce bardzo mocno podkreślić, że ten bardzo potrzebny - w moim przekonaniu - projekt rządowy znalazł poparcie absolutnie zdecydowanej większości, prawie że jednogłośnie został przegłosowany w parlamencie, został przyjęty przez Sejm. To jest bardzo ważna informacja, to pokazuje, że generalnie była zgoda, co do tego, że tego typu rozwiązanie jest potrzebne - wskazał.