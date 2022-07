Kiedy decyzja prezydenta w spawie wakacji kredytowych? Jest odpowiedź szefa gabinetu

Ustawowe wakacje kredytowe czekają na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Decyzja dotycząca ustawy o pomocy kredytobiorcom zostanie podjęta bez zbędnej zwłoki - zapowiedział Polskiej Agencji Prasowej szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Jak poinformował, Kancelaria Prezydenta RP czeka na przekazanie ustawy.

Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która ma na celu m.in. wsparcie osób, które zaciągnęły złotowe kredyty hipoteczne. Rada Polityki Pieniężnej podczas lipcowego posiedzenia zdecydowała się na dziesiątą z rzędu podwyżkę głównej stopy procentowej - do 6,50 procent. To najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku. W ślad za tym w górę idą też wskaźniki WIBOR, od których zależy wysokość raty kredytu.

Sejm w czwartek poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych. Wobec pojawiających się wątpliwości m.in. uściślono, że prawo do wakacji kredytowych dotyczy wszystkich umów o kredyt hipoteczny w PLN, także tych zawartych przed 2017 rokiem. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

Wakacje kredytowe - kiedy decyzja prezydenta Andrzeja Dudy?

Szef gabinetu prezydenta został zapytany przez PAP, kiedy możemy spodziewać się rozstrzygnięcia w sprawie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. - Czekamy na przekazanie nam tej ustawy, wtedy rozpoczniemy analizy prawne - powiedział Paweł Szrot i zapewnił, że prezydent podejmie decyzję ws. ustawy "bez zbędnej zwłoki".

Minister nie chciał zdradzić, ku jakiemu rozstrzygnięciu skłania się prezydent. Podkreślił jednak, że nie bez znaczenia dla głowy państwa jest fakt, że ustawa została poparta w parlamencie przez wszystkie siły polityczne.

Na temat ustawowych wakacji kredytowych prezydent Andrzej Duda mówił we wtorek na spotkaniu z mieszkańcami Lipska. Jak powiedział jest zwolennikiem tego rozwiązania. - Tak, bo uważam, że dla wielu rodzin, to jest dzisiaj ogromny problem i te parę miesięcy, kiedy będą mogli nie spłacać kredytu być może będzie dla nich ratunkiem, zwłaszcza, kiedy słyszę od ekonomistów, że prawdopodobnie liczą na to, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy tę spiralę inflacyjną uda się zatrzymać - powiedział.

Wakacje kredytowe - czym są?

Przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tzw. wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. Kredytobiorca lub kredytobiorcy (w przypadku kredytu z drugą osobą) mają móc skorzystać z tego rozwiązania przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku oraz przez miesiąc w każdym kwartale 2023 roku.

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Wysokość zawieszanej raty, którą zapłacimy w przyszłości, nie będzie taka sama jak miała być w pierwotnym terminie. Jej wysokość będzie bowiem zależała od poziomu wskaźnika WIBOR lub innego wskaźnika oprocentowania kredytu, który będzie obowiązywał w przyszłości.

Ustawowe wakacje kredytowe mają być dostępne od 1 sierpnia br. Kredytobiorca będzie musiał złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

Przesłanką do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych ma być jeden złotowy kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy. Jak czytamy w ustawie, wakacje kredytowe będą miały zastosowanie "do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 roku, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty". Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Nie tylko wakacje kredytowe

W ustawie znalazły się także rozwiązania, których celem jest zwiększenie wartości środków, wpłacanych przez banki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wskutek tego budżet Funduszu ma się zwiększyć do ponad 2 mld zł w 2022 roku i będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych.

Zgodnie z zapowiedziami rządu ma zostać również wprowadzony nowy wskaźnik oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jednocześnie w ustawie zawarto rozwiązanie na wypadek niemożności wyznaczenia zamiennika. Opcją rezerwową ma być stawka referencyjna POLONIA. Zmiana planowana jest od 1 stycznia 2023 roku.

Do ustawy zostały ponadto wprowadzone zapisy mające na celu wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

