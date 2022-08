Ile osób skorzystało z wakacji kredytowych? Są nowe dane

Wakacje kredytowe - wnioski

Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek poinformował podczas środowej wideokonferencji, że uprawnieni złożyli 1,2 mln wniosków o wakacje kredytowe do końca sierpnia. Dotyczyły one 860 tys. umów kredytowych. Jak wskazał Białek, większa liczba wniosków wynika z tego, że uprawnieni składają kilka wniosków dotyczących różnych okresów w ramach tej samej umowy kredytowej.

- Liczba kredytów, do których klienci złożyli wniosek bądź wnioski, jest szacowana na ten moment na około 860 tysięcy, natomiast liczba wniosków o wakacje kredytowe to około 1,2 miliona. Ta liczba wniosków jest większa z racji tego, że jest liczona per sztuki, czyli dotyczy także sytuacji, w których klienci rozdzielali te wnioski na poszczególne okresy. Tak że ta pierwsza liczba jest nieco bardziej miarodajna, dotyczy liczby sztuk kredytów, do których klienci złożyli wniosek, czyli około 860 tysięcy, a więc zbliżamy się (...) do połowy uprawnionych - tłumaczył Białek. Wiceprezes ZBP zaznaczył, że dane za pierwszy miesiąc obowiązywania nowych regulacji cały czas spływają i nie są pełne.