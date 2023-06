Wakacje 2023. Najpopularniejsze kierunki wyjazdów

Latem 2023 na wakacje wyjedzie ponad 20 milionów Polaków. Blisko 9 milionów ma w planach urlop za granicą, a do najpopularniejszych destynacji należą Chorwacja, Grecja i Hiszpania - wynika z badania "Plany wakacyjne Polaków". Wyjazdy krajowe najczęściej planowane są na lipiec i sierpień, natomiast odpoczywający za granicą coraz chętniej podróżują we wrześniu.

Chorwacja i Grecja wciąż najpopularniejsze

Wakacje z biurem podróży

42 proc. Polaków czyli ok. 3,7 mln osób planuje wyjechać za granicę z biurem podróży. Oznacza to spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku (49 proc.). Nie zmienia się jednak pakiet usług, z jakich korzystają osoby wybierające się na wakacje – blisko 80 proc. ankietowanych korzysta z pełnej oferty biur podróży, tj. zarówno dojazdu, jak i zakwaterowania w trakcie zagranicznych wojaży. W porównaniu z poprzednim badaniem liczba osób organizujących wyjazd samodzielnie wzrosła z 5 mln do 5,2 mln.