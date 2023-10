Lotnicze wojaże Polaków. Króluje jeden kierunek

Jak poinformował przewoźnik, powołując się na dane systemu rezerwacyjnego obejmującego termin od 1 lipca do 30 września, do Hiszpanii podróżowało 27 proc. osób, do Włoch - 19 proc., a Grecji - 15 proc. Na czwartym miejscu znalazła się Chorwacja - 10 proc.

"Podczas wakacji 2023 wiele lotów odbywało się do słonecznej Hiszpanii, która stanowiła 27 proc. wszystkich wyjazdów wakacyjnych. Szczególnie popularnym kierunkiem było Alicante, do którego Polacy udawali się najczęściej z lotnisk Warszawa-Chopin i Warszawa-Modlin" - podano.

Najczęstszy wybór

Według danych Ryanair, w sezonie wakacyjnym polscy turyści wybierający się do Włoch najchętniej latali do Bari, głównie z lotniska w Krakowie. W przypadku Grecji były to Saloniki i wyspa Korfu. Podróż do chorwackiego Zadaru wybierali przede wszystkim turyści z Poznania i Warszawy-Modlina.