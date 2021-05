"Te wakacje będą zupełnie inne niż w roku ubiegłym". Polacy tłumnie ruszyli do biur podróży

Mamy dobrą wiadomość do przekazania. Wszystko wskazuje na to, że te wakacje będą zupełnie inne niż w roku ubiegłym. Polacy już od długiego czasu, a szczególnie teraz, gdy restrykcje w podróżowaniu są znoszone, ruszyli tłumnie do biur podróży i wykupują imprezy, również za granicą - powiedział na antenie TVN24 prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.