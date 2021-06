Pamiątki z wakacji. Czego nie możemy przywieźć do Polski?

To co możemy przewozić przez granicę Unii Europejskiej i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Co ważne, przepisy różnią się w zależności od tego czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o tym, jakie pamiątki z wakacji możemy przywieźć, by nie narazić się na przykre niespodzianki.