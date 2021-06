Ile kosztują wakacje nad polskim morzem? "Przed wyjazdem słyszeliśmy, że to jest jakiś kosmos"

"Full wypas"

"Słyszeliśmy, że to jest jakiś kosmos"

Nocleg to dopiero początek wydatków. Trzeba coś zjeść, a bez smażonej ryby urlop nad morzem się nie liczy. - Ja z żoną za dwie porcje 100 złotych żeśmy zapłacili. Mnie się wydaję, że jest to troszkę drogo - powiedział Zdzisław Leszczyński, turysta z Leszna.

Wieczorem - pod drodze z plaży do pokoju - zakupy na kolację przypomną o wszechobecnej inflacji. - Wydasz 100 złotych i do domu niesiesz pustą torbę - powiedziała Marzena Kryńska, turystka z Brańska.

To urlop, a w koniec urlopu wkalkulowany jest pusty portfel. - Na ceny aż tak nie patrzę, patrzę na to co jest tutaj z tyłu: morze, plaża, parasole, pogoda. To jest ważne - powiedział Łukasz Błoński, turysta z Zakopanego.