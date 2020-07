COVID-19 i wakacyjne plany Polaków. Wyniki badania

Plany wyjazdu turystyczno-wypoczynkowego w tegorocznym sezonie letnim miało 55 procent Polaków - wynika z badania przeprowadzonego z czerwcu na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. To prawie dwukrotny wzrost od kwietnia 2020, kiedy taki wyjazd deklarowało tylko 30 procent respondentów.

Wakacje częściej planują młodsi

Spośród osób, które latem 2020 roku wyjeżdżać nie planowały, aż 76 proc. podawała powody związane z epidemią COVID-19: pogorszenie sytuacji ekonomicznej czy zawodowej, obawę o zdrowie własne i najbliższych oraz niechęć do wypoczynku w czasie ograniczeń (maseczki, dystans itp.). Dwa ostatnie powody częściej wskazywane były przez respondentów z najstarszej grupy wiekowej.

Większość wypocznie w kraju

"Dwie trzecie wyjazdów krajowych będzie się wiązało z podróżą na odległość powyżej 200 km, a co czwarty wyjazd będzie miał swój cel w regionie zamieszkania badanych" - pisze POT.

"Morze będzie miejscem wypoczynku dla blisko trzech czwartych badanych z regionu południowo-zachodniego. Mieszkańcy regionu wschodniego i południowego częściej deklarują wyjazdy w góry, natomiast turyści z regionu północnego - wyjazdy do innego miasta" - informuje POT.

Wyjazdy zagraniczne będą dłuższe

Wyjazdy na terenie kraju najczęściej będą obejmowały od 4 do 7 noclegów (50 proc. wyjazdów), nieco ponad jedna trzecia wyjazdów będzie krótsza - do 3 noclegów. Średnia długość wypoczynku w Polsce to 5 noclegów.