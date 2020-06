Korzystanie z karty płatniczej na wakacjach. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

"Kopiowanie karty najczęściej odbywa się w bankomatach, na których przestępcy instalują specjalne urządzenia. Są one ukryte w szczelinie, do której wkładamy kartę, więc bardzo trudno jest się zorientować, że coś jest nie tak z bankomatem. Na szczęście przed tym zagrożeniem można się dość łatwo obronić" - podkreślił Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Jak wskazał, "jeśli bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy, to warto z niego skorzystać. "Taka operacja przebiega podobnie jak w przypadku płatności zbliżeniowej w sklepie. Dzięki temu możemy dokonać wypłaty bez wkładania karty do bankomatu, a więc przestępcom nie uda się jej skopiować" - wyjaśnił Sadowski.

Inny bezpieczny sposób to wypłata za pomocą kodu Blik. Do tego potrzebny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją banku. Ta aplikacja poda nam sześciocyfrowy kod, który trzeba wprowadzić na klawiaturze bankomatu. Analityk zwrócił uwagę, że "karta w ogóle nie jest tu potrzebna, a więc nie zostanie skopiowana".

Powiadomienia o transakcjach

Fałszywe ogłoszenie

Jeśli znajdziemy w internecie atrakcyjną ofertę, ale nie da się zapłacić kartą i nie ma też pewności, czy jest to oferta prawdziwego pensjonatu, należy poszukać w internecie informacji o danym obiekcie. Na przykład opinii gości, którzy już tam mieszkali w poprzednim sezonie. "Jeśli znajdziemy pozytywne opinie z zeszłego roku, to jest spora szansa na to, że to nie jest oszustwo. Warto jednak pamiętać, aby to nie były opinie na stronie, której właścicielem jest wystawiający ogłoszenie. Tam przestępca może przecież dodać fałszywe komentarze" - tłumaczył Sadowski.