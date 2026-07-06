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W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców

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Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
W tym tygodniu odbędzie się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, konferencja prezesa Narodowego Banku Centralnego Adama Glapińskiego i zaprezentowana będzie najnowsza projekcja inflacji. Rynki finansowe czekają też na szczegóły z ostatnich posiedzeń Fed i Europejskiego Banku Centralnego, a także na wystąpienia bankierów z obu instytucji.

RPP zakończy posiedzenie decyzyjne w środę 8 lipca. Zwyczajowo dzień później NBP organizuje konferencję prasową prezesa A. Glapińskiego. W lipcu Rada zapozna się z najnowszą projekcją inflacji i PKB. Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się we wrześniu.

Decyzja RPP w tym tygodniu

Według najnowszego konsensusu PAP Biznes RPP pozostawi stopy na niezmienionym poziomie w lipcu, następnie do końca 2026 r., jak również przez cały 2027 r. W poprzednim konsensusie rynek zakładał jeszcze jedną obniżkę stóp (po -175 pb. cięć w 2025 r. i -25 pb. w marcu) - o 25 pb. - w IV kw. 2027 r.

Obecnie bilans ryzyk w konsensusie przechylony jest w stronę cięcia kosztu pieniądza - zakres prognoz dla stopy referencyjnej do końca 2027 r. zawiera się w przedziale 3,0-3,75 proc., podczas gdy poprzednio było to 3,0-4,50 proc.

W ocenie głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, po publikacji danych o CPI za czerwiec prawie do zera spadło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych, wzrosło natomiast istotnie prawdopodobieństwo obniżki.

W ocenie ekonomistów PKO BP z perspektywy RPP ostatnie dane inflacyjne wpisują się w politykę wait-and-see i utrzymywania stóp procentowych bez zmian, przynajmniej do końca 2026.

Co do samego lipcowego posiedzenia ekonomiści Erste oceniają, że komunikacja Rady prawdopodobnie pozostanie ostrożna, choć nie wykluczony jest delikatny powrót do gołębiego tonu, który będzie jednak zdeterminowany wynikiem nowej lipcowej projekcji.

Wydarzenia gospodarcze w kraju

Z pozostałych wydarzeń, w środę odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym strona społeczna i rząd omawiać będą propozycje wzrostu płacy minimalnej w 2027 r. i wskaźników waloryzacji emerytur.

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4.950 zł, co oznacza wzrost o 3,0 proc. wobec kwoty obowiązującej w 2026 r. W takiej samej skali ma również wg propozycji rządu wynieść podwyżka w budżetówce. Waloryzacja emerytur ma wynieść minimum 3,48 proc.

Z wydarzeń politycznych, w poniedziałek o godz. 11.00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego w temacie "Deregulacja 2.0: przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego".

Z kolei o godz. 12.00 premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w podpisaniu umowy o współpracy PGZ i WZL-2 z firmą Anduril Industries. Umowa przewiduje ulokowanie w Polsce montażu, a następnie produkcję autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500.

Wydarzenia gospodarcze na świecie

W czerwcu amerykańska Rezerwa Federalna pozostawiła stopy proc. przedziale 3,50-3,75 proc. Było to pierwsze posiedzenie Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha.

Nowy prezes Fed opowiada się za zmianą stylu komunikacji banku centralnego i od razu zaczął wdrażać to w życie. Komunikat po posiedzeniu został mocno skrócony, a sam Warsh nie przedstawił swoich średnioterminowych prognoz w ramach dot-plot, obrazującego preferowaną przez członków FOMC ścieżkę stóp.

Inwestorzy szukać będą w minutes ewentualnych różnic zdań co do nowych porządków Warsha, a także oceny wpływu zmian cen energii na dynamikę cen.

Z kolei EBC, po czerwcowej podwyżce stóp o 25 pb. (depozytowa 2,0 proc.), uspokojeniu sytuacji wokół cieśniny Ormuz, a także niższej od oczekiwań inflacji, zaczął tonować w ostatnich dniach oczekiwania na kolejne zacieśnienie polityki pieniężnej w dalszej części roku.

Inflacja HICP w czerwcu spowolniła do 2,8 proc. z 3,2 proc. w maju o oczekiwanych 3,0 proc.

Prezeska EBC Christine Lagarde broniła w ub. tygodniu decyzji o podwyżce stóp w czerwcu, ale odnotowała, że bilans ryzyka dla inflacji stał się mniej proinflacyjny. Podobnie jak Warsh z Fed, Lagarde również unikała jednoznacznych komunikatów co do przyszłych decyzji EBC i sceptycznie odnosiła się do forward guidance, preferując sformułowanie „framework guidance”, czyli wskazywanie na przebieg procesu decyzyjnego i zmiennych, na które EBC patrzy.

W środę decyzję ogłosi bank centralny Rumunii (NBR). Rynek spodziewa się utrzymania stopy procentowej na niezmienionym poziomie 6,50 proc., podobnie jak w maju.

Z wydarzeń geopolitycznych uwagę zwróci szczyt NATO w Ankarze, który rozpocznie się we wtorek.

Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze "niezłomne zobowiązanie" do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Spotkanie w Turcji odbędzie się w czasie, gdy USA, domagają się głębokich zmian w funkcjonowaniu Sojuszu i przejęcia przez europejskie państwa członkowskie większej odpowiedzialności za obronę świata euroatlantyckiego. Podstawowym elementem tej zmiany ma być zwiększenie przez nie wydatków na obronę, opierające się na zobowiązaniu podjętym rok temu na szczycie w Hadze, by przeznaczać na obronność 5 proc. PKB rocznie do 2035 roku.

Liderzy mają też potwierdzić długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, zarówno w formie politycznej deklaracji, jak i praktycznych mechanizmów finansowania dostaw uzbrojenia. Członkowie NATO mają zobowiązać się do przekazania Ukrainie 70 mld euro na pomoc wojskową do końca 2026 roku oraz co najmniej takiej samej kwoty w 2027 roku. Do Ankary przybędzie też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W deklaracji końcowej szczytu NATO ma się też znaleźć odniesienie do Rosji, głoszące, że kraj ten stanowi "długoterminowe zagrożenie" dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

W środę odbędzie się natomiast posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, które będzie kluczowym punktem szczytu.

Polskę na szczycie będą reprezentować: prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

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Źródło: PAP
Tagi:
Stopy procentoweRPPNBPPrezes NBP Adam Glapiński
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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