"W trybie natychmiastowym". Jest reakcja Tuska na weto prezydenta

TUSK PAP
Premier zapowiada ponownie skierowanie do Sejmu ustawy o rynku kryptowalut
Źródło: TVN24
Ustawa o kryptoaktywach miała chronić tych, którzy inwestują w krytowaluty - powiedział Donald Tusk. Jak stwierdził premier, to blisko trzy miliony osób w Polsce. Jednocześnie nawet 600 tysięcy Polek i Polaków zostało oszukanych przez nieuczciwe firmy. Szef rządu zapowiedział ponowne skierowanie projektu ustawy do Sejmu "w trybie natychmiastowym".

- Przyjmiemy i prześlemy jeszcze raz w trybie natychmiastowym projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest szansa, panie prezydencie, aby nie wiązać pana nazwiska z kryptoaferą - powiedział we wtorek Donald Tusk w wystąpieniu przed posiedzeniem rządu.

Tusk: prezydent popełnił poważny błąd

Szef rządu mówił, że Karol Nawrocki popełnił "poważny błąd", wetując ustawę o kryptoaktywach.

- Zaproponowaliśmy ustawę jako ostatni kraj w Unii Europejskiej, aby rynek kryptowalut był rynkiem przejrzystym i aby państwo elementarnie chroniło uczestników tego rynku. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty - mówił we wtorek Donald Tusk. 

Jak wyjaśnił, "w Polsce to są blisko trzy miliony osób, które rozpoczęły tego typu przedsięwzięcia, inwestowanie w kryptowaluty". 

Jednocześnie - jak powiedział szef rządu - według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego 20 procent, a więc 600 tysięcy Polek i Polaków zostało już oszukanych na tym rynku przez nieuczciwych graczy. 

- Będę oczekiwał (...) od ministra finansów pełnej informacji i szybkiego przekazania pełnej informacji o negatywnych konsekwencjach tego weta panu prezydentowi - powiedział szef rządu.

Weto prezydenta

O zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów prezydencka kancelaria poinformowała w poniedziałek wieczorem. Jak uzasadniła, ustawa przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem, a przepisy w tej sprawie mogą prowadzić do nadużyć.

Dodano, że kolejnymi kwestiami są brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach i wysokość opłat nadzorczych. Oceniono, że zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będą zagraniczne korporacje i banki.

Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego

Ustawa o kryptoaktywach

Ustawa z 7 listopada ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation).

Według jej zapisów nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa wprowadzała odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

Zawetowane przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych – miały być one też objęte nadzorem KNF. 

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

