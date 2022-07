Wielka inwestycja niemieckiej firmy w Polsce. Ma powstać 1700 miejsc pracy

Nowa fabryka pomp ciepła w Legnicy

Szef rządu, odnosząc się do liczby nowych miejsc pracy, które powstaną dzięki budowie fabryki, podkreślił, że "to wspaniała informacja dla mieszkańców Legnicy, całego byłego województwa legnickiego, subregionu legnickiego, całego województwa dolnośląskiego".

Ceny energii

W ocenie szefa rządu Polska staje się centrum rozwoju pomp ciepła, technologii energooszczędnych, technologii wysoko zaawansowanych i innowacyjnych produktów, które mają służyć do obniżenia rachunków za prąd i do tego, aby to, co służy ochronie środowiska, jednocześnie służyło ochronie portfeli Europejczyków i Polaków.