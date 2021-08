Via Carpatia. Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 od granicy województwa mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego w województwie lubelskim. Odcinek będzie stanowić część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Jego długość wyniesie 13 kilometrów.

S19 do Międzyrzeca Podlaskiego - Via Carpatia

Nowa droga ma powstać ze środków rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. - To kolejny w tym miesiącu przetarg na realizację S19 i jednocześnie 17. od początku roku, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość tych odcinków to ponad 172 kilometry – podkreślił, cytowany w komunikacie, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

S19 - realizacja innych odcinków

"Mocno zawansowana jest też realizacja S19 na południe od Lublina, do granicy z woj. podkarpackim i dalej do Sokołowa Małopolskiego. Kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie" – napisano w komunikacie.

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie liczyć w sumie ok. 200 km. Będzie stanowić główną trasę komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski. S19 ma być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia przebiegającej z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.